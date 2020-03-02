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Глава комитета Госдумы выступил против предложения ввести налог на домашних животных

16:32 02.03.2020 Источник: Интерфакс

Глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов выступил категорически против введения любых налогов и сборов на домашних животных.

"Любые подобные заявления иначе как провокацией назвать нельзя. Никаких налогов на животных в России быть не должно. Это моя глубокая убежденность и позиция партии", - сказал Бурматов ("Единая Россия") журналистам в понедельник, комментируя предложение якутских властей обсудить возможность введения сборов с владельцев собак.

По словам депутата, "любое введение налога приведет к массовому избавлению от питомцев и та проблема, которую пытаются решить якутские власти, сильно усугубится".

"Люди просто начнут выкидывать животных, не желая платить налоги", - считает Бурматов.

Он подчеркнул, что задача властей - поддержка добросовестных владельцев домашних животных и наказание тех, кто не заботится о своих питомцах.

"Безусловно, безответственных владельцев животных наказывать надо. По инициативе "Единой России" в новую версию КоАП предлагается внести статью за оставление питомца и штрафовать за это. Якутские же власти предлагают фактически наказывать ответственных хозяев. Это просто глупость", - сказал парламентарий.

Ранее стало известно, что власти Якутска намерены обсудить введение налога или сбора с владельцев собак. Как отметила мэр Якутска Сардана Авксентьева, сегодня в законе не прописана ответственность владельцев животных за их содержание. При этом, по ее словам, во многих странах мира действуют налоги на животных, на которые строятся и существуют приюты для брошенных питомцев.

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