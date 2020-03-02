Большинство православных россиян выступает за русификацию богослужения - опрос
17:12 02.03.2020
При этом инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения, озвученную им в конце 2019 года, в той или иной степени поддерживают 75% православных россиян.
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