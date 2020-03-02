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НОВОСТИ

Большинство православных россиян выступает за русификацию богослужения - опрос

17:12 02.03.2020

Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ, большинство россиян (63%) полагают, что знают, на каком языке совершается богослужение в православных храмах. Наиболее распространенные версии — на русском языке (27%), на старославянском или древнеславянском (13%) и на церковнославянском (9%). Более трети опрошенных сообщили, что не знают, на каком языке проводят богослужения в православных храмах (37%).

При этом инициативу патриарха Кирилла о частичной русификации богослужения, озвученную им в конце 2019 года, в той или иной степени поддерживают 75% православных россиян.

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