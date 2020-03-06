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В Москве устраняют последствия слива керосина с объекта Минобороны 

09:00 06.03.2020

В Москве устраняют последствия попадания в пруд около деревни Язово керосина с территории аэропорта  «Остафьево». Утечка топлива случилась  2 марта, источником загрязнения стала цистерна объекта Министерства обороны РФ. По данным Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы, после того, как информация о разливе поступила на горячую линию ведомства, на место сразу отправились дежурный инспектор и аналитическая лаборатория. «Сейчас городские службы принимают все необходимые меры для устранения последствий аварии и предотвращения экологического ущерба. Слив керосина был остановлен ранее, локализовано распространение керосина по водным объектам. Для нейтрализации и поглощения керосина на поверхности водоема распылен сорбент, также установлены боновые заграждения», - сообщают представители департамента.

По их данным, использование сорбента и откачка загрязненного слоя воды позволило уменьшить уровень загрязнения пруда примерно в 23 раза. «В реке Цыганка уровень загрязнения упал практически до обычных показателей, сообщает Департамент. - Принятые меры по локализации пятна загрязнения предотвратили попадание керосина в реки Сосенка и Десна».

Информация о состоянии воды передана в Московскую городскую военную прокуратуру.

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