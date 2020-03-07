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Вифлеем закрыт для туристов и паломников из-за распространения коронавируса - агентство

18:15 07.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинские власти объявили в субботу о закрытии Вифлеема для туристов и паломников из-за распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление правительства обнародовало информационное агентство ВАФА.

"Вифлеем полностью закрыт для въезда и выезда, за исключением экстренных случаев, - говорится в сообщении. - Отменяются бронирования для туристических делегаций во всех отелях Палестины, включая Вифлеем". Службам безопасности предписано принимать правовые меры против тех, кто нарушит карантин.

Как заявил официальный представитель палестинского правительства Ибрагим Мельхем, "принимаемые правительством экстренные меры направлены на предотвращение распространения нового коронавируса". Мельхем призвал граждан "не паниковать, придерживаться рекомендаций министерства здравоохранения и, в частности, избегать рукопожатий и поцелуев при встрече, что является одним из наиболее распространенных способов передачи вируса".

О первых случаях заражения на палестинских территориях стало известно 5 марта. Вслед за этим президент Палестины Махмуд Аббас издал указ о введении на 30 дней режима чрезвычайной ситуации на всех палестинских территориях. В субботу стало известно о новых случаях заражения коронавирусом, в карантин в одном из отелей Вифлеема были помещены 15 граждан США.

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