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Средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия выпадающих нефтяных доходов - Минфин

10:24 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объем ликвидных средств ФНБ (Фонд национального благосостояния) на 1 марта составил 10,1 трлн руб., их достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 на протяжении 6-10 лет, сообщил Минфин РФ.

В сообщении отмечается, что достаточный объем ликвидных средств ФНБ является гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макростабильности при устойчиво низких цен на нефть.

"В случае сохранения устойчиво низких цен (на нефть - прим. ТАСС) гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов США) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)", - говорится в сообщении.

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