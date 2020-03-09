Средств ФНБ хватит на 6-10 лет для покрытия выпадающих нефтяных доходов - Минфин
10:24 09.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем ликвидных средств ФНБ (Фонд национального благосостояния) на 1 марта составил 10,1 трлн руб., их достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до $25-30 на протяжении 6-10 лет, сообщил Минфин РФ.
В сообщении отмечается, что достаточный объем ликвидных средств ФНБ является гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макростабильности при устойчиво низких цен на нефть.
"В случае сохранения устойчиво низких цен (на нефть - прим. ТАСС) гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов США) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель на протяжении 6-10 лет (с учетом поступлений в рамках действия механизма демпфера)", - говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 10:02 09.03.2020
- Финалисты Олимпиады по искусственному интеллекту смогут стажироваться в компаниях экосистемы Сбербанка
- 09:15 09.03.2020
- Власти КНДР отправили спецрейс с иностранцами во Владивосток
- 08:51 09.03.2020
- Российский рубль дешевеет вместе с нефтью
- 08:49 09.03.2020
- Небольшие осадки и до +10С ожидаются в Москве в понедельник
- 08:45 09.03.2020
- Биржи Токио и Гонконга открылась обвальным падением котировок
- 08:39 09.03.2020
- Нефть марки Brent подешевела до до 31,57 доллара за баррель
- 08:35 09.03.2020
- Пекину, вероятно, придется заменить своего посла в Чехии
- 20:10 08.03.2020
- Ватикан закрыл для посещения все свои музеи в связи с эпидемией коронавируса
- 19:31 08.03.2020
- Группа по расследованию крушения "Боинга" в Донбассе продолжит работу, несмотря на начало суда по делу
- 18:55 08.03.2020
- Эрдоган едет в Брюссель обсуждать проблему мигрантов и сирийский кризис
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать