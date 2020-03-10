Командование ВС США сообщило о переброске тяжелых бомбардировщиков B-2 Spiri в Европу
08:15 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейское командование Вооруженных сил США сообщило в понедельник о переброске тяжелых бомбардировщиков B-2 Spirit (Би-2 "Спирит") на авиабазу Лажеш, расположенную на португальских Азорских островах в Атлантическом океане.
"Самолеты будут выполнять операции на различных военных объектах в зоне ответственности Европейского командования ВС США. Развертывание стратегических бомбардировщиков в Европе обеспечивает ознакомление членов экипажа с театром [военных действий] и демонстрирует приверженность США союзникам и партнерам", - говорится в пресс-релизе командования.
Переброшенные бомбардировщики относятся к 509-му и 131-му бомбардировочным авиакрыльям ВВС США, дислоцированным на авиабазе Уайтмен в штате Миссури.
Американское военное командование не уточняет, о каком количестве самолетов идет речь.
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