В Москву вылетели дипломаты эвакуированные спецрейсом из КНДР - МИД

08:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские и иностранные дипломаты, эвакуированные спецрейсом во Владивосток из Пхеньяна в понедельник, вылетели в Москву, сообщили ТАСС во вторник в представительстве МИД во Владивостоке.

На борту самолета, как сообщалось ранее, находились 80 дипломатов и членов их семей, решивших покинуть КНДР на время карантина по новому коронавирусу. Среди них - 13 российских граждан.

"Вчера после прибытия во Владивосток все сразу отправились в Москву", - пояснили в представительстве.

Согласно официальной информации министерства, в связи с карантином в Пхеньяне приостановили работу дипломатические представительства Германии, Франции и Швейцарии. Также из страны выехали польские, румынские, монгольские, египетские дипломаты и их семьи, решившие переждать карантин у себя на родине.