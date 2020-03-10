В Москву вылетели дипломаты эвакуированные спецрейсом из КНДР - МИД
08:30 10.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские и иностранные дипломаты, эвакуированные спецрейсом во Владивосток из Пхеньяна в понедельник, вылетели в Москву, сообщили ТАСС во вторник в представительстве МИД во Владивостоке.
На борту самолета, как сообщалось ранее, находились 80 дипломатов и членов их семей, решивших покинуть КНДР на время карантина по новому коронавирусу. Среди них - 13 российских граждан.
"Вчера после прибытия во Владивосток все сразу отправились в Москву", - пояснили в представительстве.
Согласно официальной информации министерства, в связи с карантином в Пхеньяне приостановили работу дипломатические представительства Германии, Франции и Швейцарии. Также из страны выехали польские, румынские, монгольские, египетские дипломаты и их семьи, решившие переждать карантин у себя на родине.
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