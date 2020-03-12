Песков объяснил сложностями в мире согласие Путина с идеей о числе президентских сроков
13:00 12.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сложная ситуация в мире стала одним из факторов, почему президент России Владимир Путин согласился с аргументацией депутата Госдумы Валентины Терешковой о количестве сроков пребывания на главном государственном посту. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг", - констатировал представитель Кремля. По его словам, "в такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути". "В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти", - подчеркнул Песков.
Он полагает: "По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин".
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