Российское телевидение начинает отказываться от участия аудитории в съемках программ

13:45 Источник: НГ-Online

Некоторые шоу на отечественном телевидении приняли решение отказаться от зрителей на съемках из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом ведущие этих программ сообщают в личных аккаунтах.

О прекращении съемок с массовкой заявила ведущая программы «60 минут» Ольга Скабеева. По ее словам, впервые программа пройдет только с проверенными экспертами.Телеведущий Владимир Соловьев в своем Telegram-канале рассказал, что грядущий выпуск передачи «Воскресный вечер» уже снимается без зрителей в студии. В Instagram он разместил фото, подтверждающее это, сопроводив это хештегами «коронавирус», «карантин», «ответственность».

Накануне, 15 марта, команда шоу «Вечерний Ургант»» на Первом канале объявила о решении снимать следующие выпуски программы без публики в зале. Свое решение они объяснили тем, что дорожат здоровьем людей.

На самих телеканалах также ведутся разговоры о возможности записи программ без участия зрителей в студии.

Вера Цветкова