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НОВОСТИ

Трампу предложили ввести эмбарго на российскую и саудовскую нефть

19:20 19.03.2020 Источник: Lenta.ru

Группа американских сенаторов провела переговоры с послом Саудовской Аравии в США, после чего призвала президента Дональда Трампа ударить по королевству и России с помощью эмбарго на нефть из этих стран. Об этом со ссылкой на письмо сенаторов сообщает Reuters.

Отдельные американские законодатели уверены, что ценовая война, развязанная двумя странами, нацелена в первую очередь на американские компании, добывающие сланцевую нефть.

В частности, республиканец Кевин Крамер подчеркнул, что подобная тактика давления стала нормой для России, но участие в ней Эр-Рияда, стратегического партнера США, особенно огорчает. По его мнению, надавить следует и на другие страны ОПЕК, которые повторяют действия Саудовской Аравии и увеличивают добычу, например, на Ирак.

Ранее группа сенаторов-республиканцев написала письмо наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бин Салману, в котором попросила королевство отказаться от резкого увеличения добычи нефти. Ему напомнили, что страны являются давними стратегическими партнерами, но нынешняя ситуация грозит подорвать основы сотрудничества.  Lenta.Ru

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