Китайские медики советуют для борьбы с COVID-19 максимально переходить на онлайн-коммуникации
19:42 19.03.2020
Профилактике и контролю за распространением COVID-19 помогут цифровые технологии: необходимо, в частности, вывести в онлайн медицинские консультации пациентов и запись на прием – это снизит риск передачи инфекции и нагрузку на врачей. Об этом говорится в «Справочнике по профилактике и лечению COVID-19», выпущенном Первой клинической больницей при Медицинском факультете университета Чжэцзян.
Использование цифровых технологий помогает снизить риск перекрестной инфекции, когда пациенты обращаются за медицинской помощью, говорится в справочнике. Населению рекомендуется обращаться за помощью в неэкстренных случаях (например, по вопросам лечения хронических заболеваний) в онлайн-режиме, чтобы уменьшить количество посетителей в медицинских учреждениях. Пациенты, которым необходимо посетить медицинские учреждения, должны записываться на прием с помощью других средств, включая интернет-порталы. Пациентам рекомендуется пользоваться цифровыми устройствами самообслуживания, чтобы избежать контакта с другими людьми.
Цифровые технологии помогут также снизить интенсивность труда и риск заражения медицинского персонала, отмечают китайские врачи. Например, использование мобильной связи и средств дистанционной коммуникации позволит снизить ненужные риски контакта и интенсивность работы медицинского персонала, а также сохранить защитные средства. Электронные медицинские карты пациентов могут помочь снизить нагрузку, быстро выявить вероятные случаи и избежать ошибочных диагнозов.
Владимир Разуваев
НОВОСТИ
- 17:32 19.03.2020
- НАТО пересмотрело график своих учений из-за пандемии
- 07:10 18.03.2020
- Пентагон открывает свой стратегический резерв в рамках борьбы с COVID-19
- 07:36 17.03.2020
- Военные медики США готовы оказать помощь гражданским властям в борьбе с COVID-19
- 18:23 16.03.2020
- Переброска американских войск в Европу остановлена
- 13:00 15.03.2020
- Боевики устроили провокации на пути совместного российского-турецкого патруля в Идлибе
- 11:30 14.03.2020
- Экс-полковник ВС Сирии заявил, что подготовленные США боевики отправлялись в Идлиб
- 22:40 12.03.2020
- Минобороны России опубликовало расписание репетиций парада Победы в Москве
- 22:05 12.03.2020
- Самолеты британских ВВС регулярно летают навстречу коллегам из России
- 20:30 12.03.2020
- Глава Пентагона о возможности удара по Ирану: Я не стану исключать никакие варианты...
- 11:32 12.03.2020
- Турция останется в Идлибе - министр обороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать