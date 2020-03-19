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НОВОСТИ

Китайские медики советуют для борьбы с COVID-19 максимально переходить на онлайн-коммуникации

19:42 19.03.2020

Профилактике и контролю за распространением COVID-19 помогут цифровые технологии: необходимо, в частности, вывести в онлайн медицинские консультации пациентов и запись на прием – это снизит риск передачи инфекции и нагрузку на врачей. Об этом говорится в «Справочнике по профилактике и лечению COVID-19», выпущенном Первой клинической больницей при Медицинском факультете университета Чжэцзян.

Использование цифровых технологий помогает снизить риск перекрестной инфекции, когда пациенты обращаются за медицинской помощью, говорится в справочнике. Населению рекомендуется обращаться за помощью в неэкстренных случаях (например, по вопросам лечения хронических заболеваний) в онлайн-режиме, чтобы уменьшить количество посетителей в медицинских учреждениях. Пациенты, которым необходимо посетить медицинские учреждения, должны записываться на прием с помощью других средств, включая интернет-порталы. Пациентам рекомендуется пользоваться цифровыми устройствами самообслуживания, чтобы избежать контакта с другими людьми.

Цифровые технологии помогут также снизить интенсивность труда и риск заражения медицинского персонала, отмечают китайские врачи. Например, использование мобильной связи и средств дистанционной коммуникации позволит снизить ненужные риски контакта и интенсивность работы медицинского персонала, а также сохранить защитные средства. Электронные медицинские карты пациентов могут помочь снизить нагрузку, быстро выявить вероятные случаи и избежать ошибочных диагнозов.

Владимир Разуваев

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