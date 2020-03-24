Предприниматели Москвы получат отсрочки по налогам и арендной плате

16:30

Московские власти утвердили набор первоочередных мер, которые должны поддержать городских предпринимателей во время действия режима повышенной готовности в связи с распространением коронавируса. В первую очередь принятые решения касаются отсрочки налоговых и арендных платежей. Как сообщают в правительстве Москвы, срок уплаты авансовых платежей за I квартал нынешнего года по налогу на имущество организаций и земельному налогу для налогоплательщиков-организаций, работающихв сфере общественного питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса отложен до 31 декабря 2020 года.

Также освобождены от арендной платы организации, работающие в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, арендующие земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Москвы, в случае, если деятельность этих организаций была приостановлена в рамках режима повышенной готовности из-за коронавируса. Срок выплаты арендной платы за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности Москвы, для компаний, работающих в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма отложен до 31 декабря 2020 года. Такие же отсрочки и освобождения от арендной платы предоставят городские предприятия и учреждения, сдающие в аренду земельные участки и объекты нежилого фонда.

Решено также уменьшить на 50% плату по договорам на осуществление торговой деятельности в нестационарных торговых объектах, размещенных в переходах и вестибюлях метрополитена - для субъектов малого и среднего предпринимательства на период действия режима повышенной готовности.

Кроме того, до 31 декабря продлят и срок уплаты торгового сбора. Эти нормы вступят в силу со дня вступления в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов.