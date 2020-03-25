Жителей Северо-Курильска эвакуируют в связи с угрозой цунами
09:05 25.03.2020 Источник: Эхо Москвы
Жителей Северо-Курильска эвакуируют на возвышенные места в связи с угрозой цунами. Тревога была объявлена после сильного землетрясения магнитудой 7,6 в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. Как сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области, людей выводят на возвышенные места.
Также сообщается об эвакуации жителей на острове Парамушир. Между тем, специалисты Сахалинского центра цунами разрушительной волны не ожидают, но она может принести ущерб прибрежной инфраструктуре из-за сильных морских течений в этом районе. Эхо Москвы
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