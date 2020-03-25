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НОВОСТИ

Рейтинг Трампа превысил его антирейтинг

11:00 25.03.2020 Источник: Газета.Ru

Рейтинг общественного одобрения работы президента США Дональда Трампа достиг 49%, свидетельствуют результаты исследования американского института общественного мнения Gallup. Политику президента на фоне пандемии коронавируса нового типа одобряют 49% американцев, не одобряют – 45%, следует из данных исследования. Таким образом, рейтинг главы государства превысил его антирейтинг.

Ранее рейтинг Трампа достигал 49% в феврале 2020 года.  Газета.Ru

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