Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом - Антонов
13:05 25.03.2020 Источник: Газета.Ru
Россия при необходимости готова оказать содействие США в борьбе с распространением коронавируса нового типа, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Простые американцы должны знать — Россия, при необходимости будет готова помочь и США, как не раз предлагала содействие в тушении пожаров в Калифорнии», – отметил посол.
При этом Антонов отметил, что домыслы о несостоятельности системы здравоохранения в России неприемлемы. Он подчеркнул, что российские тест-системы для выявления коронавируса успешно продемонстрировали свою эффективность в Китае и Иране, а также были направлены в Италию. Газета.Ru
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