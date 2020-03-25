Акция "Тотальный диктант" пройдет 17 октября 2020 года - организаторы

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Акция "Тотальный диктант" перенесена с 4 апреля на 17 октября, сообщили в среду организаторы.

"Тотальный диктант" пройдет 17 октября 2020 года: впервые за 17 лет он будет написан осенью", - говорится в сообщении.