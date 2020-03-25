Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам

13:38

Москвичи, самоизолировавшиеся на дачах, получат помошь от столичных властей. По словам мэра Сергея Собянина, с завтрашнего дня 1,9 млн пожилых и хронически больных москвичей обязаны соблюдать домашний режим самоизоляции, который продлится до 14 апреля.

«Многие остались в городе, но многие собираются провести это время на даче, что очень хорошо. Погода обещает быть теплой, но все же пока не май месяц. Чтобы помочь с теплом и уютом, мы готовы доставить на садовые участки дрова и уголь по льготным ценам», - написал градоначальник насвоем сайте.

По его словам, те, кто нуждается в топливе для обогрева, могут позвонить по телефону горячей линии 8 (495) 870 45 09.

Напомним, согласно решению мэра, пожилые москвичи и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны несколько недель соблюдать домашний режим. Компенсацией дополнительных расходов самоизолировавшихся будет разовая материальная помощь в размере 4000 руб. Из них 2000 руб. выплатят авансом, еще 2000 руб. после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.