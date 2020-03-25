Петербургские верующие опять прикладываются к иконе в разгар пандемии

13:40 Источник: Комсомольская правда

В Петербург 23 марта прибыла главная икона Вооруженных сил российской федерации «Спас Нерукотворный». До 27 марта она будет находиться в Соборе святой живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка. Все желающие прихожане смогут помолиться и прикоснуться к святыне. Важно, что в условиях пандемии защитное стекло иконы обрабатывается после каждого поцелуя.

- В Санкт-Петербург привезли «главную икону Вооруженных сил РФ». После каждого подхода ее протирают тряпочкой с антисептиком. Икона посетит 120 городов, 150 храмов и огромное количество воинских частей, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу Петербурга.

Первыми поклонились иконе военные Петербурга. Следом за ними в очередь выстроились обычные жители Северной столицы. spb.kp.ru