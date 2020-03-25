0
0
2
НОВОСТИ

Петербургские верующие опять прикладываются к иконе в разгар пандемии

13:40 25.03.2020 Источник: Комсомольская правда

В Петербург 23 марта прибыла главная икона Вооруженных сил российской федерации «Спас Нерукотворный». До 27 марта она будет находиться в Соборе святой живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка. Все желающие прихожане смогут помолиться и прикоснуться к святыне. Важно, что в условиях пандемии защитное стекло иконы обрабатывается после каждого поцелуя.

- В Санкт-Петербург привезли «главную икону Вооруженных сил РФ». После каждого подхода ее протирают тряпочкой с антисептиком. Икона посетит 120 городов, 150 храмов и огромное количество воинских частей, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу Петербурга.

Первыми поклонились иконе военные Петербурга. Следом за ними в очередь выстроились обычные жители Северной столицы.  spb.kp.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:38 25.03.2020
Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам
0
29
13:32 25.03.2020
Акция "Тотальный диктант" пройдет 17 октября 2020 года - организаторы
0
49
13:20 25.03.2020
Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ - Песков
0
82
13:07 25.03.2020
Педагоги озвучили варианты сдачи ЕГЭ во время пандемии коронавируса
0
92
13:05 25.03.2020
Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом - Антонов
0
94
13:00 25.03.2020
Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей
0
109
12:32 25.03.2020
Треть россиян недовольна работой из дома - опрос
0
130
12:20 25.03.2020
Мишустин пообещал строго наказывать губернаторов за недостатки в борьбе с коронавирусом
0
147
12:05 25.03.2020
В РФ выявили 163 новых случая коронавируса
0
179
12:00 25.03.2020
Цена на нефть пошла вверх после сообщения о соглашении властей США по законопроекту о поддержке экономики
0
199

Возврат к списку