Петербургские верующие опять прикладываются к иконе в разгар пандемии
13:40 25.03.2020 Источник: Комсомольская правда
В Петербург 23 марта прибыла главная икона Вооруженных сил российской федерации «Спас Нерукотворный». До 27 марта она будет находиться в Соборе святой живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка. Все желающие прихожане смогут помолиться и прикоснуться к святыне. Важно, что в условиях пандемии защитное стекло иконы обрабатывается после каждого поцелуя.
- В Санкт-Петербург привезли «главную икону Вооруженных сил РФ». После каждого подхода ее протирают тряпочкой с антисептиком. Икона посетит 120 городов, 150 храмов и огромное количество воинских частей, - рассказали в оперативном штабе по коронавирусу Петербурга.
Первыми поклонились иконе военные Петербурга. Следом за ними в очередь выстроились обычные жители Северной столицы. spb.kp.ru
НОВОСТИ
- 13:38 25.03.2020
- Мэрия Москвы поможет с топливом самоизолировавшимся на дачах пенсионерам
- 13:32 25.03.2020
- Акция "Тотальный диктант" пройдет 17 октября 2020 года - организаторы
- 13:20 25.03.2020
- Путин в ближайшие часы выступит с обращением к гражданам РФ - Песков
- 13:07 25.03.2020
- Педагоги озвучили варианты сдачи ЕГЭ во время пандемии коронавируса
- 13:05 25.03.2020
- Россия готова помочь США в борьбе с коронавирусом - Антонов
- 13:00 25.03.2020
- Курс доллара на Московской бирже опустился ниже 77 рублей
- 12:32 25.03.2020
- Треть россиян недовольна работой из дома - опрос
- 12:20 25.03.2020
- Мишустин пообещал строго наказывать губернаторов за недостатки в борьбе с коронавирусом
- 12:05 25.03.2020
- В РФ выявили 163 новых случая коронавируса
- 12:00 25.03.2020
- Цена на нефть пошла вверх после сообщения о соглашении властей США по законопроекту о поддержке экономики
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать