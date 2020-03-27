Задержан мужчина, принесший газовый баллон в дом в Магнитогорске, где произошел взрыв
11:00 27.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы задержали мужчину, который принес газовый баллон, ставший причиной взрыва в пятиэтажном доме в Магнитогорске, в результате чего погибли двое человек. Об этом на брифинге в пятницу сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
"Баллон, [который взорвался], его привез родственник, занимающийся, по нашей информации, ремонтом, несколько дней назад он принес этот баллон. Далее в этой квартире в этот вечер была бабушка с детьми, она, по моей информации, вышла проводить подругу, и в это время случилось это событие. Возбуждено уголовное дело Следственным комитетом, этот человек, [принесший баллон], задержан", - сказал он.
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