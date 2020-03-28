В России с сегодняшнего дня вводится ряд ограничений из-за распространения коронавируса
09:00 28.03.2020 Источник: Эхо Москвы
В России с этого дня вводится ряд ограничений из-за распространения коронавируса. Остаться дома на время вынужденных каникул призвал в минувший четверг Владимир Путин, который в специальном обращении к россиянам также озвучил пакет экономических мер по поддержке граждан и бизнеса. Конкретные ограничения вводятся как на федеральном, так и на региональном уровне. Так, премьер Мишустин дал поручение приостановить работу курортов и объектов общественного питания.
Не дожидаясь решения правительства, об ограничениях заявили в московской мэрии. Кроме ресторанов, кафе и баров, которым разрешили работать на доставку, в столице закроют торговые центры, салоны красоты и крупнейшие парки города. Аптеки и продовольственные точки продолжают работу. Пожилым людям старше 65 лет уже рекомендовано не выходить на улицу без крайней необходимости. Всем без исключения горожанам советуют воздержаться от посещения церквей, мечетей и других религиозных объектов.
В Кремле накануне пояснили, что нерабочая неделя с понедельника объявлена для сокращения контактов между людьми. Речь не идет о традиционных выходных или праздниках, удаленная работа и дистанционное обучение не запрещаются, а даже приветствуется, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Эхо Москвы
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