Представитель ВОЗ в РФ согласна, что в мае распространение коронавируса замедлится
19:30 28.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, выступая в субботу на форуме "Следующие 20 лет", заявила, что разделяет оценку Минздрава РФ, что в мае распространение коронавирусной инфекции пойдет на спад.
"Я согласна, но все зависит от поведения людей", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
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