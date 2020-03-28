Представитель ВОЗ в РФ согласна, что в мае распространение коронавируса замедлится

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович, выступая в субботу на форуме "Следующие 20 лет", заявила, что разделяет оценку Минздрава РФ, что в мае распространение коронавирусной инфекции пойдет на спад.

"Я согласна, но все зависит от поведения людей", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.