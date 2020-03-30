Информация о введении комендантского часа в городах Подмосковья недостоверна, начата служебная проверка

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полицейские довели до граждан в некоторых городах Подмосковья недостоверную информацию о введении комендантского часа, в отношении этих сотрудников начата служебная проверка. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы Главного управления МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"Руководством ГУ МВД России по Московской области в отношении сотрудников полиции, которые довели до граждан информацию, не соответствующую действительности, назначено проведение проверки. На территории Московской области комендантский час не вводился", - сказала она.

Петрова пояснила, что сотрудникам полиции полагалось проинформировать граждан о необходимости соблюдения режима самоизоляции.