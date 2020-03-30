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Из-за пандемии Япония остановила около 50% своих предприятий в США и ЕС - СМИ

08:20 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущие японские промышленные компании частично или полностью остановили работу примерно половины своих предприятий в США и странах Евросоюза из-за различных ограничений и падения спроса в связи с распространением нового коронавируса. Об этом сообщила в понедельник газета "Никкэй", которая опросила руководство 100 крупнейших корпораций, имеющих заводы за рубежом.

По этим данным, японские компании полностью или частично остановили сейчас 49% своих производственных мощностей в США и 58% - в странах ЕС. Honda Motor ("Хонда"), например, прекратила работу на 18 своих объектах в Северной Америке. Toyota Motor ("Тойота") остановила 18 предприятий в 14 странах Северной Америки и Европы.

В то же время, как установили эксперты "Никкэй", в Китае возобновили деятельность до 80% предприятий японских компаний. Однако во многих случаях их работа восстановлена пока не в полном объеме.


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