Исследование: Коронавирус теряет свою силу в условиях жары и наиболее активен при +4 градусах по Цельсию
08:30 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый коронавирус наиболее активен при температуре около 4 градусов выше нуля по Цельсию и теряет свою силу в условиях жары. К такому выводу пришли ученые из Университета Гонконга, чьи выводы опубликованы на портале медицинских исследований medRxiv.org.
"Вирус очень стабилен при 4 градусах, но чувствителен к жаре", - отмечается в материале. Так, при четырех градусах инфекция способна существовать более двух недель, тогда как при повышении температуры до 70 градусов погибает в течение пяти минут.
Согласно представленной в докладе таблице, если температура составляет 22 градуса, коронавирус проявляет активность по меньшей мере неделю, при 37 градусах - не более двух дней, а при 56 градусах - менее получаса.
Ученые также выяснили живучесть вируса на различных поверхностях. Они пришли к выводу, что он способен существовать на внешней стороне медицинских масок не менее недели (при комнатной температуре и относительной влажности 65%).
На бумаге коронавирус держится менее трех часов, на дереве и тканях - не более двух дней, на стекле - меньше четырех дней, на нержавеющей стали и пластмассе - не дольше недели, свидетельствуют результаты исследования.
НОВОСТИ
- 09:32 30.03.2020
- Макрон призвал итальянские СМИ не "пьянеть" от российской и китайской помощи
- 09:20 30.03.2020
- Правительство изменило список товаров первой необходимости
- 09:05 30.03.2020
- Зеленский допустил возможность дефолта Украины из-за коронавируса
- 09:00 30.03.2020
- Цена на нефть Brent опустилась до $23 за баррель
- 08:50 30.03.2020
- Китайские эксперты прогнозируют спад пандемии в октябре - СМИ
- 08:40 30.03.2020
- Роспотребнадзор объяснил как обрабатывать многоразовые маски для повторного использования
- 08:20 30.03.2020
- Из-за пандемии Япония остановила около 50% своих предприятий в США и ЕС - СМИ
- 08:10 30.03.2020
- Через неделю в США наступит пик смертности от заболевания, вызываемого коронавирусом - Трамп
- 07:50 30.03.2020
- Информация о введении комендантского часа в городах Подмосковья недостоверна, начата служебная проверка
- 07:40 30.03.2020
- Президент Сербии отметил, что Китай помог стране в борьбе с коронавирусом больше чем ЕС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать