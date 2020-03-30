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Исследование: Коронавирус теряет свою силу в условиях жары и наиболее активен при +4 градусах по Цельсию

08:30 30.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый коронавирус наиболее активен при температуре около 4 градусов выше нуля по Цельсию и теряет свою силу в условиях жары. К такому выводу пришли ученые из Университета Гонконга, чьи выводы опубликованы на портале медицинских исследований medRxiv.org.

"Вирус очень стабилен при 4 градусах, но чувствителен к жаре", - отмечается в материале. Так, при четырех градусах инфекция способна существовать более двух недель, тогда как при повышении температуры до 70 градусов погибает в течение пяти минут.

Согласно представленной в докладе таблице, если температура составляет 22 градуса, коронавирус проявляет активность по меньшей мере неделю, при 37 градусах - не более двух дней, а при 56 градусах - менее получаса.

Ученые также выяснили живучесть вируса на различных поверхностях. Они пришли к выводу, что он способен существовать на внешней стороне медицинских масок не менее недели (при комнатной температуре и относительной влажности 65%).

На бумаге коронавирус держится менее трех часов, на дереве и тканях - не более двух дней, на стекле - меньше четырех дней, на нержавеющей стали и пластмассе - не дольше недели, свидетельствуют результаты исследования.

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