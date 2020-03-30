0
0
120
НОВОСТИ

В РФ увеличивается число умерших от последствий заболевания коронавирусом

15:00 30.03.2020 Источник: Эхо Москвы

В России растет число пациентов, которые умирают от последствий заражения коронавирусом.

За последний час пришли сообщения из больниц Москвы и Санкт-Петербурга еще о двух умерших. Ранее сообщалось о 9-ти жертвах коронавирусной инфекции. Всего в России сейчас инфицированных более 1800 человек.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 30.03.2020
Саудовская Аравия с мая увеличит экспорт нефти на 600 тыс. баррелей в сутки
0
60
15:27 30.03.2020
Сбербанк выдал первый кредит под 0% годовых на зарплату малому бизнесу
0
66
15:12 30.03.2020
Ни одного случая заражения коронавирусом не выявлено в Совете Федерации
0
103
14:32 30.03.2020
Половина россиян ждут роста цен на жилье и увеличения ипотечных ставок - опрос
0
164
14:12 30.03.2020
Более 150 тыс. россиян вернулись на родину в течение 10 дней
0
179
14:00 30.03.2020
Олимпиада в Токио начнется 23 июля 2021 года, Паралимпиада - 24 августа - ТВ
0
194
13:32 30.03.2020
Участники рынка оценивают ежедневный ущерб от простоя торговых центров в 50-100 млн рублей
0
250
13:20 30.03.2020
Значительное количество россиян не могут выбраться из Гоа
0
250
13:05 30.03.2020
В мире от коронавируса уже умерли около 34-х тысяч человек
0
245
13:00 30.03.2020
Число зараженных коронавирусом в Испании превысило количество инфицированных в Китае
0
266

Возврат к списку