В РФ увеличивается число умерших от последствий заболевания коронавирусом

15:00 Источник: Эхо Москвы

В России растет число пациентов, которые умирают от последствий заражения коронавирусом.

За последний час пришли сообщения из больниц Москвы и Санкт-Петербурга еще о двух умерших. Ранее сообщалось о 9-ти жертвах коронавирусной инфекции. Всего в России сейчас инфицированных более 1800 человек. Эхо Москвы