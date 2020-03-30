В РФ увеличивается число умерших от последствий заболевания коронавирусом
15:00 30.03.2020 Источник: Эхо Москвы
В России растет число пациентов, которые умирают от последствий заражения коронавирусом.
За последний час пришли сообщения из больниц Москвы и Санкт-Петербурга еще о двух умерших. Ранее сообщалось о 9-ти жертвах коронавирусной инфекции. Всего в России сейчас инфицированных более 1800 человек. Эхо Москвы
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