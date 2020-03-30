Путин назвал преступной халатностью несоблюдение ограничительных мер из-за коронавируса

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин назвал преступной халатностью факты недостаточного контроля за соблюдением ограничительных мер в связи с коронавирусом. На совещании со своими полномочными представителями в федеральных округах РФ он напомнил о ранее принятых мерах, которые по всей стране ограничивают работу учреждений, связанных с массовым пребыванием людей, среди которых клубы, кинотеатры, торгово- развлекательные центры и пр.

"Вместе с тем, к сожалению, далеко не везде такой режим соблюдается, а местные власти закрывают глаза на подобные случаи. Считаю, что это не просто отсутствие дисциплины и здравого смысла. Это преступная халатность. Так и вы должны к этому относиться", - заявил российский лидер, обращаясь к полпредам.

Президент также заявил о необходимости жестко пресекать любые попытки спекуляции и монопольного взвинчивания цен в ситуации с распространением коронавируса.

"Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть: наша страна - это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, "в семье не без урода". Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен", - сказал глава государства.

