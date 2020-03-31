В мире может наступить дефицит продовольствия - ООН
10:32 31.03.2020 Источник: Lenta.ru
ООН предсказала миру возможный дефицит продовольствия, пишет CNBC. Он может случиться из-за приостановки работы ферм и нарушения цепочек поставок в разных странах.
Об угрозе заявила Организация ООН по продовольствию и сельскому хозяйству. По мнению ее специалистов, пандемия коронавируса угрожает нарушить существующие экономические связи, в том числе по доставке рабочей силы в места, где она наиболее необходима. К ним относятся фермы и другие сельскохозяйственные предприятия.
Уже произошедшие из-за пандемии и принятых для борьбы с ней мер сбои в производстве грозят проблемами с поставками продуктов питания в магазины в апреле-мае, считают эксперты. Пока ситуация остается под контролем благодаря тому, что в большинстве стран созданы запасы продовольствия.
Однако правительства по всему миру должны уже сейчас принимать меры для того, чтобы предотвратить дальнейшее усугубление кризиса, говорится в докладе. В частности, необходимо облегчать логистику для участников рынка, доступ к кормам для животных и семенам растений. Lenta.Ru
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