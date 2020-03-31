Валовой внешний долг Украины вырос за 2019 год до $122 млрд
16:32 31.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Валовой внешний долг Украины, включающий чает в себя государственный внешний долг (правительства и Нацбанка) и негосударственный (банков, акционерных обществ и других организаций) за 2019 год вырос на 7,029 млрд долларов (на 6,1%) до 121,739 млрд долларов. Об этом во вторник сообщил Национальный банк Украины (НБУ).
Относительно ВВП Украины долг составляет 78,6%.
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