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Россияне за последнюю неделю стали чаще покупать алкоголь - исследование

15:00 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские потребители за последнюю неделю сократили общие траты, но стали чаще покупать алкоголь, расходы на который выросли более чем на 20%. Об этом сообщается в исследовании лаборатории Сбербанка "СберДанные" потребительской активности россиян с 23 по 29 марта.

"Общий всплеск потребительских расходов подходит к концу. Сокращение трат с 23 по 29 марта составило 6,2% к предшествующей неделе. Объем трат в реальном выражении вернулся на прошлогодний уровень. Прирост к сопоставимой неделе 2019 г. составляет лишь 0,2%. Наиболее сильный рост зафиксирован в категории "Винные магазины" (+21,9% неделя к неделе, +31,8% в годовом выражении)", - указано в исследовании.

Кроме того, с 23 по 29 марта россияне снизили расходы на поездки. Так, траты на такси, каршеринг, парковки и платные дороги были на 20-50% ниже, чем годом ранее.

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