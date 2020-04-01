0
0
73
НОВОСТИ

Правительство России получило право вводить режим ЧС

19:26 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Документ опубликован в среду на официальном интернет- портале правовой информации.

Согласно пояснительной записке, закон подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Он наделяет правительство правом в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предлагается дополнить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 31.03.2020
Российские призывники отправятся на военную службу не раньше 20 мая
0
139
09:05 31.03.2020
Путин подписал указ о весеннем призыве
0
132
10:05 30.03.2020
КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки - СМИ
0
265
11:05 28.03.2020
США препятствуют возвращению сирийских беженцев в свои дома, что грозит катастрофой из-за нарастающей пандемии
0
297
21:44 27.03.2020
В течение нерабочей недели Сотрудники Росгвардии в Москве будут работать в обычном режиме
0
498
20:00 27.03.2020
Северная Македония стала членом НАТО официально
0
513
19:43 27.03.2020
Новый тепловизор для эпидемиологического контроля покажут на форуме «Армия-2020»
0
493
19:36 27.03.2020
Для борьбы с коронавирусом в гавань Нью-Йорка прибудет плавучий госпиталь ВМС США
0
492
16:32 27.03.2020
Российские военные вирусологи начали работу в итальянском Бергамо - Минобороны
0
538
12:20 27.03.2020
Военная полиция отрабатывает контроль соблюдения карантина с помощью беспилотников
0
555

Возврат к списку