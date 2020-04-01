Правительство России получило право вводить режим ЧС
19:26 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении правительства РФ дополнительными полномочиями в связи с пандемией коронавируса, в том числе по введению режимов ЧС и повышенной готовности на всей территории страны либо на ее части. Документ опубликован в среду на официальном интернет- портале правовой информации.
Согласно пояснительной записке, закон подготовлен для урегулирования отношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции. Он наделяет правительство правом в случае угрозы возникновения или при возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций осуществлять полномочия координационного органа единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, предлагается дополнить перечень причин возникновения чрезвычайной ситуации распространением заболевания, представляющего опасность для окружающих.
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