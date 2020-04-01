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Голикова назвала дату начала клинических испытаний вакцины против COVID-19

19:40 01.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Клинические исследования первой фазы вакцины против коронавирусной инфекции начнутся в России 29 июня 2020 года, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мы предполагаем, что по отдельным вариантам вакцин определение готовой лекарственной формы и получение серии вакцин будет проведено до 10 мая. Доклинические исследования специфической активности вакцины будут проведены до 22 июня и после этого будут начаты клинические исследования первой фазы для оценки безопасности и иммуногенности вакцины на ограниченном континенте людей - это порядка 60 добровольцев. Предполагаем, что такие клинические исследования начнутся 29 июня текущего года", - сказала Голикова на совещании правительства с президентом РФ в среду.

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