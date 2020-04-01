Решение Мосгордумы перейти на дистанционную работу эксперт признал правильным
19:55 01.04.2020
Депутаты Мосгордумы в условиях режимов повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций будут проводить заседания дистанционно. Такое решение городской парламент принял сегодня и оно правильное, полагает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Как политолог пишет в своем Telegram-канале, такой шаг логичен в рамках перехода «от устаревшей, средневековой модели парламента к новой, соответствующей эпохе электронной демократии XXI века».
«Нужно только обязать депутатов Мосгордумы работать в онлайн-режиме с избирателями. Во-вторых, потребовать от них ежедневных публичных отчетов. Возможности есть. В-третьих, начать регулярные онлайн-дебаты. По любому поводу», - полагает эксперт, который считает, что в таком же режиме может работать и Общественная палата Москвы. Ранее, в связи с распространением коронавируса примерно треть сотрудников аппарата Мосгордумы перешли на удаленную работу.
НОВОСТИ
- 21:15 01.04.2020
- Граждане РФ соблюдают режим самоизоляции достаточно эффективно - МВД
- 21:14 01.04.2020
- Андрей Воробьев дал разъяснения по наиболее интересующим жителей вопросам о противодействии пандемии
- 21:00 01.04.2020
- Путин: Правительство действительно готовит новые предложения по поддержке экономики
- 20:50 01.04.2020
- Кудрин сказал, какие средства потребуются для поддержки экономики РФ
- 20:30 01.04.2020
- Декларировать доходы по вкладам будет не нужно - Минфин
- 20:15 01.04.2020
- Ситуация с продуктами во всех регионах РФ стабильная - вице-премьер Абрамченко
- 19:40 01.04.2020
- Голикова назвала дату начала клинических испытаний вакцины против COVID-19
- 19:26 01.04.2020
- Правительство России получило право вводить режим ЧС
- 18:50 01.04.2020
- Роспотребнадзор не фиксирует взрывного роста зараженных коронавирусом
- 18:45 01.04.2020
- Москву и Подмосковье блокировать не планируется - губернатор Воробьев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать