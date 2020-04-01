Решение Мосгордумы перейти на дистанционную работу эксперт признал правильным

19:55

Депутаты Мосгордумы в условиях режимов повышенной готовности и чрезвычайных ситуаций будут проводить заседания дистанционно. Такое решение городской парламент принял сегодня и оно правильное, полагает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Как политолог пишет в своем Telegram-канале, такой шаг логичен в рамках перехода «от устаревшей, средневековой модели парламента к новой, соответствующей эпохе электронной демократии XXI века».

«Нужно только обязать депутатов Мосгордумы работать в онлайн-режиме с избирателями. Во-вторых, потребовать от них ежедневных публичных отчетов. Возможности есть. В-третьих, начать регулярные онлайн-дебаты. По любому поводу», - полагает эксперт, который считает, что в таком же режиме может работать и Общественная палата Москвы. Ранее, в связи с распространением коронавируса примерно треть сотрудников аппарата Мосгордумы перешли на удаленную работу.