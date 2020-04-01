Кудрин сказал, какие средства потребуются для поддержки экономики РФ

20:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российской экономике в текущем году потребуется поддержка общим объемом 5% ВВП и выше, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

"Сейчас ситуация нестандартная, и, даже если ВВП будет падать не так глубоко, как в прошлый раз, общий объем поддержки от 5% ВВП и выше скорее всего потребуется. Я знаю, что правительство уже готовит меры, и здесь я всячески поддерживаю то, что уже было сказано", - сказал Кудрин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.