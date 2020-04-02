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Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 3,5 тыс. человек

11:00 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 771 и сейчас составляет 3548 человек в 76 регионах страны. Выздоровели на данный момент 235 человек, 30 человек умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлению за сутки 45 человек. Всего выписаны с выздоровлением - 235 [человек]. За сутки умерли 6 пациентов с коронавирусом. Летальных случаев за весь период - 30", - говорится в сообщении штаба.

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