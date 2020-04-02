Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 3,5 тыс. человек
11:00 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 771 и сейчас составляет 3548 человек в 76 регионах страны. Выздоровели на данный момент 235 человек, 30 человек умерли, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлению за сутки 45 человек. Всего выписаны с выздоровлением - 235 [человек]. За сутки умерли 6 пациентов с коронавирусом. Летальных случаев за весь период - 30", - говорится в сообщении штаба.
НОВОСТИ
- 11:05 02.04.2020
- Белоруссия планирует купить в РФ в апреле 2 млн тонн нефти по цене $4 за баррель - премьер
- 10:32 02.04.2020
- В древние времена в Антарктиде были тропические леса - немецкие ученые
- 10:20 02.04.2020
- Украина поддержала санкции, введенные ЕC против Белоруссии
- 10:10 02.04.2020
- На Братском алюминиевом заводе в этом году начнут строить две новых газоочистных установки
- 10:05 02.04.2020
- Трамп объявил о начале антинаркотической операции в Западном полушарии
- 10:00 02.04.2020
- Китай занижает статистику по заболеваемости и смертности от коронавируса - Bloomberg
- 09:32 02.04.2020
- Трамп считает, что Россия и Саудовская Аравия договорятся по ценам на нефть
- 09:20 02.04.2020
- Вспышка коронавируса в РФ завершится к лету - ФМБА
- 09:05 02.04.2020
- Экспортная цена на нефть Urals стала отрицательной
- 09:00 02.04.2020
- Голикова и Попова считают, что нерабочую неделю в стране следует продлить
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать