В Крыму задержали двоих подозреваемых в попытке примкнуть к террористам в Сирии - УФСБ

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух уроженцев стран Средней Азии, подозреваемых в намерении уехать в Сирию и примкнуть к террористам, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю задержаны двое уроженцев стран Средней Азии 1997 и 1999 годов рождения, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ("Приготовление к совершению преступления", "Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической"). Установлено, что указанные лица, исповедующие идеи радикального ислама, планировали через третьи страны выехать на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в вооруженном конфликте в рядах международной террористической организации", - отмечается в сообщении.