0
0
39
НОВОСТИ

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке

17:12 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.

"По результатам больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний, мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора, и на основе этого я написал заявление об отставке. Я очень благодарен всем, кто со мной работал, всем жителям Архангельской области, кто дал мне возможность восемь лет возглавлять Архангельскую область", - сказал глава региона.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

17:02 02.04.2020
Президент объявил о дальнейших мерах по борьбе с пандемией коронавируса
0
57
16:32 02.04.2020
Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции
0
109
16:12 02.04.2020
США передали Эстонии противотанковые ракеты Raytheon Javelin
0
129
16:00 02.04.2020
В Госдуме считают затратным привлечение военнослужащих к патрулированию улиц в карантин
0
146
15:32 02.04.2020
Религиозным организациям могут разрешить платить за газ по ценам для населения
0
174
15:12 02.04.2020
В России предложили запретить на год сжигание травы
0
191
15:00 02.04.2020
Цены на нефть растут на фоне заявления Трампа
0
234
14:41 02.04.2020
Частные лаборатории будут выполнять тесты на COVID-19 для больниц Москвы
0
234
14:32 02.04.2020
Число умерших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 950 и превысило 10 тысяч
0
274
14:31 02.04.2020
Оперштаб: Более половины заболевших в Москве – люди моложе 45 лет
0
230

Возврат к списку