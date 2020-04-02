Губернатор Архангельской области Игорь Орлов объявил об отставке
17:12 02.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке, сообщил он в четверг журналистам.
"По результатам больших социологических исследований, которые провели ряд профессиональных компаний, мне сегодня понятно, что мне необходимо обратиться к президенту Российской Федерации для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить нашу Архангельскую область к предстоящим выборам губернатора, и на основе этого я написал заявление об отставке. Я очень благодарен всем, кто со мной работал, всем жителям Архангельской области, кто дал мне возможность восемь лет возглавлять Архангельскую область", - сказал глава региона.
НОВОСТИ
- 17:02 02.04.2020
- Президент объявил о дальнейших мерах по борьбе с пандемией коронавируса
- 16:32 02.04.2020
- Лукашенко сообщил, что договорился с Путиным отложить вопросы политической интеграции
- 16:12 02.04.2020
- США передали Эстонии противотанковые ракеты Raytheon Javelin
- 16:00 02.04.2020
- В Госдуме считают затратным привлечение военнослужащих к патрулированию улиц в карантин
- 15:32 02.04.2020
- Религиозным организациям могут разрешить платить за газ по ценам для населения
- 15:12 02.04.2020
- В России предложили запретить на год сжигание травы
- 15:00 02.04.2020
- Цены на нефть растут на фоне заявления Трампа
- 14:41 02.04.2020
- Частные лаборатории будут выполнять тесты на COVID-19 для больниц Москвы
- 14:32 02.04.2020
- Число умерших от коронавируса в Испании за сутки увеличилось на 950 и превысило 10 тысяч
- 14:31 02.04.2020
- Оперштаб: Более половины заболевших в Москве – люди моложе 45 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать