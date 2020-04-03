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НОВОСТИ

Губернатор Камчатки Илюхин подал заявление об отставке

09:20 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал заявление об отставке на имя президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства региона.

"Сегодня я подал заявление об отставке по собственному желанию на имя президента", - приводятся на сайте слова Илюхина.

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