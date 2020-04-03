В наиболее пораженные эпидемией районы Сербии могут направить российских военных
19:45 03.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские военные специалисты в Сербии могут быть привлечены к работе в населенных пунктах, где сложилась наиболее сложная эпидемическая обстановка. Об этом сообщили журналистам в пятницу в Минобороны РФ.
В военном ведомстве сообщили, что сегодня прошло первое совместное совещание под руководством министра обороны Сербии Александара Вулина. "В ходе консультаций было предложено использовать российские врачебно-сестринские бригады в населенных пунктах Республики Сербия, в которых сложилась наиболее сложная эпидемиологическая обстановка, - Белграде, Чуприи, Валеве, Нови Саде, Нише, Крагуеваце, Кикинде", - сказали в Минобороны.
Кроме того, специалисты войск РХБ защиты Минобороны России могут быть задействованы для дезинфекции военного городка в городе Бачка Пола, где в настоящее время выявлены случаи заражения коронавирусом сербских военнослужащих.
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