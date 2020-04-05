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Большинство заразившихся коронавирусом в столице люди моложе 45 лет

14:15 05.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Больше половины из 536 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Москве составляют люди моложе 45 лет. Об этом сообщил в воскресенье Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Среди новых заболевших 250 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 189 человек - от 46 до 65 лет и еще 78 людей старше 65 лет, причем 23 из них - старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 19 детей", - говорится в сообщении.

Таким образом, по данным штаба, всего в Москве к настоящему моменту зафиксировано 3 тыс. 893 случая коронавируса. Все пациенты, а также близко контактировавшие с ними лица находятся под медицинским наблюдением.

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