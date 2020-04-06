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Москва: Коронавирус обнаружен у троих православных священников, еще у двоих диагноз не подтвержден

07:30 06.04.2020 Источник: Интерфакс

По состоянию на 5 апреля, у троих православных священников Москвы обнаружен COVID-19, сообщает Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Еще у двух священнослужителей выявлены симптомы коронавирусной инфекции, но диагноз пока не подтвержден. 


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