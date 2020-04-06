Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 6,3 тыс. человек
11:05 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией выросло в России за последние сутки на 954 и сейчас составляет 6 343 человека в 80 регионах страны. Выздоровело на данный момент 406 человек, 47 человек умерло, сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусом инфекции.
"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 6 343 случая коронавирусной инфекции в 80 регионах. За сутки выписан с выздоровлением 51 человек. Выздоровевших за весь период - 406. За сутки умерло два пациента в Московской области и Республике Коми. За весь период по России - 47", - говорится в сообщении штаба.
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