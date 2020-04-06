Мишустин раскритиковал решение ряда губернаторов закрыть административные границы регионов

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обрушился с жесткой критикой на ряд губернаторов, которые решили закрыть административные границы своих регионов. О недопустимости таких мер глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами.

"Президент дал главам субъектов Российской Федерации дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог определить на более оптимальный для конкретной территории режим ограничительных мероприятия. В целом, большинство руководителей субъектов справилось с этой работой. Вместе с тем, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию, - сказал Мишустин. - Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны".