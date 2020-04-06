0
0
126
НОВОСТИ

Мишустин раскритиковал решение ряда губернаторов закрыть административные границы регионов

11:32 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обрушился с жесткой критикой на ряд губернаторов, которые решили закрыть административные границы своих регионов. О недопустимости таких мер глава правительства заявил на совещании с вице-премьерами.

"Президент дал главам субъектов Российской Федерации дополнительные полномочия, чтобы каждый из них мог определить на более оптимальный для конкретной территории режим ограничительных мероприятия. В целом, большинство руководителей субъектов справилось с этой работой. Вместе с тем, на прошлой неделе были выявлены прецеденты, когда руководство некоторых регионов закрывало административные границы, препятствуя проезду людей и транспорта на свою территорию, - сказал Мишустин. - Сигналы правительства о недопустимости подобных мер были услышаны".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:32 06.04.2020
Мишустин призвал не мешать службам доставки в их работе
0
27
12:20 06.04.2020
Российский телескоп зафиксировал вспышку черной дыры
0
57
12:05 06.04.2020
В нью-йоркском зоопарке коронавирусом заболела тигрица
0
77
12:00 06.04.2020
В крупнейших городах Японии могут ввести режим ЧС
0
88
11:35 06.04.2020
В Кабуле от коронавируса умер первый врач
0
114
11:20 06.04.2020
Подозреваемый в стрельбе в Тюменской области задержан - СК
0
149
11:05 06.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 6,3 тыс. человек
0
178
11:00 06.04.2020
Названы российские регионы с самыми высокими расходами жителей на еду
0
193
10:32 06.04.2020
В Красноярске и Норильске ввели ограничения для приезжающих из Москвы и Петербурга
0
184
10:20 06.04.2020
Правительство должно сформировать график вывоза россиян из-за рубежа - СМИ
0
198

Возврат к списку