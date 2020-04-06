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Первые средства россиянам, оставшимся за рубежом, начнут поступать сегодня - Мишустин

14:12 06.04.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства на кредитные карты россиян, которые не могут пока вылететь из-за границы в РФ, будут поступать в течение двух суток с подачи заявления, первые выплаты должны состояться уже в понедельник. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он напомнил, что правительство предоставило МИДу 500 млн рублей на оказание помощи гражданам РФ, оставшимся за рубежом.

"Выплаты будут зачисляться на карточки граждан в срок до 48 часов после подачи соответствующего заявления, и первые средства начнут поступать уже сегодня", - сказал Мишустин.

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