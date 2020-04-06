0
0
118
НОВОСТИ

МВД выплатит компенсацию сотрудникам за сверхурочную работу в условиях пандемии

14:32 06.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МВД выплатит компенсацию сотрудникам за сверхурочную работу в условиях коронавируса. Как сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев, этот вопрос был решён «буквально на днях».

По указанию министра, средства будут доводиться до сотрудников на основании заявок территориальных органов. Информации о том, сколько денег выделит МВД на компенсацию правоохранителям, пока нет.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

15:32 06.04.2020
Новых сроков проведения голосования по поправкам в Конституцию РФ пока нет - Песков
0
39
15:12 06.04.2020
Правительство установило ограничения на продажу медицинских масок
0
78
15:00 06.04.2020
Евросоюз не видит проблем в сохранении санкций против России в условиях пандемии - ЕК
0
112
14:45 06.04.2020
Крупные подмосковные предприятия продолжают работу
0
102
14:40 06.04.2020
Первый этап Всероссийской олимпиады школьников проведут дистанционно
0
111
14:40 06.04.2020
Андрей Воробьев заявил об отсутствии необходимости во введении спецпропусков в Подмосковье
0
108
14:12 06.04.2020
Первые средства россиянам, оставшимся за рубежом, начнут поступать сегодня - Мишустин
0
163
14:10 06.04.2020
Роскачество высоко оценило алюминиевые сковороды российских производителей
0
150
14:00 06.04.2020
Норвегия может сократить добычу нефти впервые с 2002-го года
0
171
13:45 06.04.2020
РУСАЛ выделит на развитие образования в Хакасии более 100 миллионов рублей в 2020 году
0
179

Возврат к списку