МВД выплатит компенсацию сотрудникам за сверхурочную работу в условиях пандемии

14:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

МВД выплатит компенсацию сотрудникам за сверхурочную работу в условиях коронавируса. Как сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев, этот вопрос был решён «буквально на днях».

По указанию министра, средства будут доводиться до сотрудников на основании заявок территориальных органов. Информации о том, сколько денег выделит МВД на компенсацию правоохранителям, пока нет. Говорит Москва