МВД выплатит компенсацию сотрудникам за сверхурочную работу в условиях пандемии
14:32 06.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
МВД выплатит компенсацию сотрудникам за сверхурочную работу в условиях коронавируса. Как сообщил глава ведомства Владимир Колокольцев, этот вопрос был решён «буквально на днях».
По указанию министра, средства будут доводиться до сотрудников на основании заявок территориальных органов. Информации о том, сколько денег выделит МВД на компенсацию правоохранителям, пока нет. Говорит Москва
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