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Церемония Схождения благодатного огня в Иерусалиме состоится без присутствия паломников

14:12 07.04.2020 Источник: Эхо Москвы

Церемония Схождения Благодатного Огня состоится в Иерусалиме 18 апреля, — подтвердил МИД Израиля. Она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за мер по предотвращению коронавируса.

Огонь будет передан представителям посольств, они, в свою очередь, отвезут его в аэропорт и передадут там прибывшим за святыней иностранным представителям. Из-за условий карантина они не смогут выходить из своих самолетов.  Эхо Москвы

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