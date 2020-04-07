Церемония Схождения благодатного огня в Иерусалиме состоится без присутствия паломников

14:12 Источник: Эхо Москвы

Церемония Схождения Благодатного Огня состоится в Иерусалиме 18 апреля, — подтвердил МИД Израиля. Она пройдет без присутствия паломников и с ограниченным количеством участников из-за мер по предотвращению коронавируса.

Огонь будет передан представителям посольств, они, в свою очередь, отвезут его в аэропорт и передадут там прибывшим за святыней иностранным представителям. Из-за условий карантина они не смогут выходить из своих самолетов. Эхо Москвы