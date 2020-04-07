Владимир Потанин возглавил список богатейших людей России

18:40 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Список богатейших людей России возглавил Владимир Потанин. Журнал Forbes оценил состояние главы «Норникеля» в 19,7 млрд долларов.

В тройку лидеров вошёл председатель совета директоров и основной акционер группы НЛМК Владимир Лисин с состоянием 18,1 млрд долларов, а также глава «Новатэка» Леонид Михельсон — его активы оценены в 17,1 млрд долларов. Пятёрку лидеров замкнули основной акционер «Силовых машин» Алексей Мордашов — 16,8 млрд — и глава «Лукойла» Вагит Алекперов с 15 миллиардами. Говорит Москва