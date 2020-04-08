Аэропорт Грозного предупредил, что не пустит пассажиров из Москвы без справки об отсутствии коронавируса
12:05 08.04.2020 Источник: Интерфакс
Аэропорт Грозного предупредил о необходимости иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус для всех пассажиров, прибывающих из Москвы, при её отсутствии пассажиры не будут допускаться на посадку в самолет.
"Начиная с субботы, 11 апреля 2020 года, пассажирам всех рейсов Москва-Грозный обязательно необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус. На рейсы Москва-Грозный будут допущены только те пассажиры, у которых будет документ об отрицательном результате на COVID-19", - сообщает пресс-службе аэропорта.
При этом, напомнили там, всем пассажирам также необходимо быть в защитных масках.
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