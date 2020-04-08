Аэропорт Грозного предупредил, что не пустит пассажиров из Москвы без справки об отсутствии коронавируса

12:05 Источник: Интерфакс

Аэропорт Грозного предупредил о необходимости иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус для всех пассажиров, прибывающих из Москвы, при её отсутствии пассажиры не будут допускаться на посадку в самолет.

"Начиная с субботы, 11 апреля 2020 года, пассажирам всех рейсов Москва-Грозный обязательно необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус. На рейсы Москва-Грозный будут допущены только те пассажиры, у которых будет документ об отрицательном результате на COVID-19", - сообщает пресс-службе аэропорта.

При этом, напомнили там, всем пассажирам также необходимо быть в защитных масках.