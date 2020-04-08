0
0
142
НОВОСТИ

Аэропорт Грозного предупредил, что не пустит пассажиров из Москвы без справки об отсутствии коронавируса

12:05 08.04.2020 Источник: Интерфакс

Аэропорт Грозного предупредил о необходимости иметь справку об отрицательном тесте на коронавирус для всех пассажиров, прибывающих из Москвы, при её отсутствии пассажиры не будут допускаться на посадку в самолет.

"Начиная с субботы, 11 апреля 2020 года, пассажирам всех рейсов Москва-Грозный обязательно необходимо иметь при себе справку о прохождении теста на коронавирус. На рейсы Москва-Грозный будут допущены только те пассажиры, у которых будет документ об отрицательном результате на COVID-19", - сообщает пресс-службе аэропорта.

При этом, напомнили там, всем пассажирам также необходимо быть в защитных масках.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:20 08.04.2020
Руководство Карелии объяснило продление срока продажи алкоголя
0
22
13:10 08.04.2020
Стратегические ракетоносцы станут темой обсуждения в МО РФ
0
37
13:05 08.04.2020
Суд в Израиле приостановил передачу России прав на Александровское подворье
0
63
13:00 08.04.2020
Агентство Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе России
0
67
12:35 08.04.2020
Эксперты BSI сертифицировали внутреннюю систему менеджмента компании BI.ZONE
0
88
12:32 08.04.2020
США намерены заблокировать выделение Ирану экстренного кредита от МВФ - WSJ
0
108
12:20 08.04.2020
Кабмин выделил 3,5 млрд руб. на возмещение туроператорам части затрат из-за коронавируса
0
116
12:14 08.04.2020
МКБ вошел в ТОП-3 организаторов размещений российских облигаций
0
113
12:14 08.04.2020
Москва выделит 5 млрд федеральным клиникам на подготовку к приему больных с коронавирусом
0
116
12:00 08.04.2020
Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 8,6 тыс. человек
0
163

Возврат к списку