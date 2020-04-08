МКБ вошел в ТОП-3 организаторов размещений российских облигаций
12:14 08.04.2020
«Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, мы не сбавляем темпов и предлагаем нашим клиентам комплексные решения по организации финансирования, - отмечает заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. - В апреле нами также запланирован ряд транзакций по первичному размещению облигационных займов наших клиентов».
По итогам 2019 года МКБ организовал более 80 размещений облигаций общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей, доля МКБ на рынке капитала составила 11,4%.
НОВОСТИ
- 13:20 08.04.2020
- Руководство Карелии объяснило продление срока продажи алкоголя
- 13:10 08.04.2020
- Стратегические ракетоносцы станут темой обсуждения в МО РФ
- 13:05 08.04.2020
- Суд в Израиле приостановил передачу России прав на Александровское подворье
- 13:00 08.04.2020
- Агентство Moody’s ухудшило прогноз по банковской системе России
- 12:35 08.04.2020
- Эксперты BSI сертифицировали внутреннюю систему менеджмента компании BI.ZONE
- 12:32 08.04.2020
- США намерены заблокировать выделение Ирану экстренного кредита от МВФ - WSJ
- 12:20 08.04.2020
- Кабмин выделил 3,5 млрд руб. на возмещение туроператорам части затрат из-за коронавируса
- 12:14 08.04.2020
- Москва выделит 5 млрд федеральным клиникам на подготовку к приему больных с коронавирусом
- 12:05 08.04.2020
- Аэропорт Грозного предупредил, что не пустит пассажиров из Москвы без справки об отсутствии коронавируса
- 12:00 08.04.2020
- Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 8,6 тыс. человек
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать