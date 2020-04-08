МКБ вошел в ТОП-3 организаторов размещений российских облигаций

12:14

Московский кредитный банк (МКБ) вошел в тройку лидеров рэнкинга организаторов размещений российских облигаций, опубликованный Cbonds по итогам I квартала 2020 года. Доля МКБ на рынке капитала составляет более 12%. С начала 2020 года МКБ закрыл 18 сделок общей номинальной стоимостью более чем на 200 млрд рублей, в числе которых «Газпромнефть», «СУЭК-Финанс», МТС, «Ростелеком», Сбербанк, «Сегежа», «Ленэнерго», ХК «Металлоинвест».



«Несмотря на непростую рыночную конъюнктуру, мы не сбавляем темпов и предлагаем нашим клиентам комплексные решения по организации финансирования, - отмечает заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов. - В апреле нами также запланирован ряд транзакций по первичному размещению облигационных займов наших клиентов».



По итогам 2019 года МКБ организовал более 80 размещений облигаций общей номинальной стоимостью около 900 млрд рублей, доля МКБ на рынке капитала составила 11,4%.

