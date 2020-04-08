Большинство немцев выступает за усиление экономических связей с РФ и "Севпоток-2" - опрос

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большинство граждан Германии выступает за активизацию экономических отношений с Россией на фоне пандемии, за реализацию проекта "Северный поток - 2" и не поддерживает односторонние санкции США. Об этом сообщил в среду руководитель Восточного комитета германской экономики (OAOEV) Михаэль Хармс, представляя во время видеоконференции опрос, который был проведен социологической службой Forsa по заказу OAOEV.

"Большинство немцев выразили понимание ограничений на поездки во время коронавирусного кризиса. Их спросили также, насколько мы должны активизировать экономические отношения с Россией сейчас или после кризиса", - отметил Хармс. "Здесь мы видим, что большинство немцев однозначно выступает за активизацию отношений с РФ", - сообщил он. 55% респондентов считают, что это нужно сделать, 28% высказались против, еще 17% затруднились с ответом.

Подавляющее большинство участников опроса - 86% - выступило против односторонних санкций США. Лишь 5% одобряет их, 9% не дали ответа.

Что касается "Северного потока - 2", 77% респондентов высказались за реализацию проекта, против только 4%. Еще 19% затруднились с ответом.

Исследование проводилось с 16 по 19 марта. В нем приняли участие около 1 тыс. граждан ФРГ.