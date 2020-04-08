Водоканалы попросили премьера поддержать отрасль ввиду риска неплатежей

17:32 Источник: РБК

Руководители крупнейших частных операторов систем водоснабжения и водоотведения — гендиректор «Росводоканала» Антон Михальков и председатель совета директоров компании «РКС-Менеджмент» Григорий Терян, а также исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова написали письмо премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой о поддержке отрасли в связи с резким падением платежей населения, бизнеса и бюджетных организаций из-за пандемии коронавируса, а также решением правительства отменить пени за неуплату коммунальных услуг до 1 января 2021 года.

При падении платежей даже до 30–40% отрасль может лишиться около 260–300 млрд руб., сказал РБК источник в одной из крупных компаний, которая занимается водоснабжением в нескольких регионах России.